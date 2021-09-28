Лидер сборной Украины пропустит ближайшие поединки "желто-синих"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропустит ближайшие матчи за сборную Украины в квалификации ЧМ-2022, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Врачи "Манчестер Сити" диагностировали надрыв икроножной мышцы у Александра Зинченко.
Эта травма сделает невозможным участие полузащитника в матчах отбора ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).
В связи с этим в. о. главного тренера сборной Александр Петраков перевел из резервного списка к основному центрального полузащитника СК "Днепр-1" Александра Пихальонка. Для 24-летнего игрока это первый вызов в ряды "сине-желтых".
Что предшествовало этому
Петраков вызвал дополнительного вратаря в сборную Украины.