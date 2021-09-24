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Петраков викликав додаткового воротаря до збірної України

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков перевів із резервного списку гравців до основного воротаря Георгія Бущана, який повернувся до роботи у своєму клубі — київському “Динамо”. Про це стверджує прес-служба УАФ, передає УНН.

Деталі

В нинішньому сезоні на клубному рівні Бущан встиг відіграти п’ять поєдинків у яких пропустив лише двічі.

Таким чином, перелік виконавців, які готуватимуться до двох жовтневих матчів відбору ЧС-2022, проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів), тепер складається з 26-ти осіб:

Воротарі: Андрій Пятов (“Шахтар” Донецьк), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва — “Динамо” Київ), Дмитро Різник (“Ворскла” Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — “Шахтар” Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — “Динамо” Київ), Едуард Соболь (“Брюгге”, Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — “Динамо” Київ), Тарас Степаненко (“Шахтар” Донецьк), Сергій Булеца (“Зоря” Луганськ), Андрій Ярмоленко (“Вест Гем”, Англія), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія), Олександр Зубков (“Ференцварош”, Угорщина), Ігор Харатін (“Легія”, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (“Бенфіка”, Португалія), Артем Довбик (“Дніпро-1” Дніпро), Данило Сікан (“Шахтар” Донецьк).

Резервний список: Андрій Лунін (“Реал” Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — “Шахтар” Донецьк), Богдан Михайліченко (“Андерлехт”, Бельгія), Владислав Кочергін (“Зоря” Луганськ), Владислав Калітвінцев (“Десна” Чернігів), Олександр Піхальонок (“Дніпро-1” Дніпро).

Доповнення

Збір “жовто-блакитної” команди розпочнеться 4-го жовтня в Києві.

Українські Національні Новини

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