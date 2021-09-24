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Петраков вызвал дополнительного вратаря в сборную Украины

Петраков вызвал дополнительного вратаря в сборную Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков перевел из резервного списка игроков к основному вратаря Георгия Бущана, который вернулся к работе в своем клубе - киевском "Динамо". Об этом утверждает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Детали

В нынешнем сезоне на клубном уровне Бущан успел сыграть пять матчей в которых пропустил лишь дважды.

Таким образом, перечень исполнителей, которые будут готовиться к двум октябрьских матчей отбора ЧМ-2022, против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов), теперь состоит из 26-ти человек:

Вратари: Андрей Пятов ( “Шахтер” Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба — “Динамо” Киев), Дмитрий Резник ( “Ворскла” Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — “Шахтер” Донецк), Александр Караваев, Илья мешкотно, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все — “Динамо” Киев), Эдуард Соболь ( “Брюгге”, Бельгия ).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все — “Динамо” Киев), Тарас Степаненко ( “Шахтер” Донецк), Сергей Булеца ( “Заря” Луганск), Андрей Ярмоленко ( “Вест Хэм”, Англия) Александр Зинченко ( “Манчестер Сити”), Александр Зубков ( “Ференцварош”, Венгрия), Игорь Харатин ( “Легия”, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ( “Бенфика”, Португалия), Артем Довбик ( “Днепр-1” Днепр), Даниил сикан ( “Шахтер” Донецк).

Резервный список: Андрей Лунин ( “Реал” Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — “Шахтер” Донецк), Богдан Михайличенко ( “Андерлехт”, Бельгия), Владислав Кочергин ( “Заря” Луганск), Владислав Калитвинцев ( “Десна” Чернигов), Александр Пихальонок ( “Днепр-1” Днепр).

Дополнение

Сбор “желто-голубой” команды начнется 4 октября в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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