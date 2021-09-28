Лідер збірної України пропустить найближчі поєдинки "жовто-блакитних"

Деталі

Лікарі “Манчестер Сіті” діагностували надрив литкового м’яза в Олександра Зінченка.

Ця травма унеможливить участь півзахисника в матчах відбору ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).

У зв’язку із цим в. о. головного тренера збірної Олександр Петраков перевів із резервного списку до основного центрального півзахисника СК “Дніпро-1” Олександра Піхальонка. Для 24-річного гравця це перший виклик до лав “синьо-жовтих”.

Що передувало цьому

Петраков викликав додаткового воротаря до збірної України.