Лидер Судана предупредил ООН, что война его страны может распространиться на другие страны Африки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, который является фактическим лидером Судана, во время выступления в ООН в четверг предупредил, что война его страны может перекинуться на соседние африканские страны. Он также призвал международное сообщество признать его противников, Силы быстрой поддержки (RSF), террористической группой, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Цитата
"Опасность этой войны сейчас представляет угрозу региональному и международному миру и безопасности, поскольку эти повстанцы ищут поддержки преступников и террористических групп из разных стран региона и мира", - заявил Фаттах аль-Бурхан.
Детали
Во время своей речи генерал заявил, что открыт к мирным переговорам и хочет "положить конец этой войне и облегчить страдания нашего народа", но сказал, что RSF отказался. В то же время лидер RSF Хамдан Дагало в своём обращении заявил, что готов к прекращению огня.
Бурхан также утверждал, что RSF следует считать террористической группой, поскольку они "поддерживали убийства, поджоги, изнасилования, принудительное перемещение, мародерство, кражи, пытки, торговлю оружием и наркотиками, привлечение наемников или вербовку детей". По его словам, эти преступления требуют ответственности и наказания.
Генерал призвал международное сообщество наложить санкции на Силы быстрой поддержки санкции. Обращаясь к ООН, он также намекнул на связи RSF с российскими наемниками "вагнера", которая действует по всей Африке в Центральноафриканской Республике, Судане, Ливии, Мозамбике и Мали.
Дополнение
Два генерала, Бурхан и Дагало, устроили государственный переворот в Судане еще в 2021 году. В апреле в стране началась гражданская война после того, как RSF развернули свои силы по всей стране, а армия, возглавляемая Бурханом, расценила это как угрозу.
Бои быстро обострились в разных частях страны. По данным неправительственной организации Acled, в результате боевых действий погибло по меньшей мере 7500 человек, а миллионы были вынуждены перемещаться.
Напомним
23 августа ООН призвала прекратить возобновившиеся столкновения в Судане, чтобы обеспечить доставку помощи гражданским лицам, в том числе в Южном Дарфуре и Южном Кордофане.