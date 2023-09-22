Лідер Судану попередив ООН, що війна його країни може поширитися на інші країни Африки

ukru
29 березня, 17:57 • 228054 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 296381 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 253631 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 289684 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 257790 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 196403 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 188139 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 159632 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 496924 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174756 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
75 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 166057 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 172619 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 109726 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 130279 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 119380 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 352373 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 496946 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 535696 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 535524 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 437645 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 166057 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 296420 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 163664 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 155464 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 127259 перегляди
Актуальне
Лідер Судану попередив ООН, що війна його країни може поширитися на інші країни Африки

Лідер Судану попередив ООН, що війна його країни може поширитися на інші країни Африки

Київ • УНН

 • 112854 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, який є фактичним лідером Судану, під час виступу в ООН в четвер попередив, що війна його країни може перекинутися на сусідні африканські країни. Він також закликав міжнародну спільноту визнати його противників, Сили швидкої підтримки (RSF), терористичною групою, пише УНН з посиланням на BBC.

Цитата

"Небезпека цієї війни зараз становить загрозу регіональному та міжнародному миру та безпеці, оскільки ці повстанці шукають підтримки злочинців і терористичних груп з різних країн регіону та світу", - заявив Фаттах аль-Бурхан.

Деталі

Під час своєї промови генерал заявив, що відкритий до мирних переговорів і хоче "покласти край цій війні та полегшити страждання нашого народу", але сказав, що RSF відмовився. Водночас лідер RSF Хамдан Дагало  у свому зверненні заявив, що готовий до припинення вогню.

Бурхан також стверджував, що RSF слід вважати терористичною групою, оскільки вони "підтримували вбивства, підпали, зґвалтування, примусове переміщення, мародерство, крадіжки, тортури, торгівлю зброєю та наркотиками, залучення найманців або вербування дітей". За його словами, ці злочини потребують відповідальності та покарання.

Генерал закликав міжнародну спільноту накласти санкції на Сили швидкої підтримки санкції. Звертаючись до ООН, він також натякнув на зв’язки RSF з російськими найманцями "вагнера", яка діє по всій Африці в Центральноафриканській Республіці, Судані, Лівії, Мозамбіку та Малі.

Доповнення

Два генерали, Бурхан та Дагало, влаштували державний переворот у Судані ще у 2021 році. У квітні в країні розгорнулася громадянська війна після того, як RSF розгорнули свої сили по всій країні, а армія, очолювана Бурханом, розцінила як загрозу. 

Бої швидко загострилися в різних частинах країни. За даними неурядової організації Acled, унаслідок бойових дій загинуло щонайменше 7500 людей, а мільйони були змушені переміщуватися.

Нагадаємо

23 серпня ООН закликала припинити поновлені зіткнення в Судані, щоб забезпечити доставку допомоги цивільним особам, у тому числі в Південному Дарфурі та Південному Кордофані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,724.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.73