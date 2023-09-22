Лідер Судану попередив ООН, що війна його країни може поширитися на інші країни Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, який є фактичним лідером Судану, під час виступу в ООН в четвер попередив, що війна його країни може перекинутися на сусідні африканські країни. Він також закликав міжнародну спільноту визнати його противників, Сили швидкої підтримки (RSF), терористичною групою, пише УНН з посиланням на BBC.
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"Небезпека цієї війни зараз становить загрозу регіональному та міжнародному миру та безпеці, оскільки ці повстанці шукають підтримки злочинців і терористичних груп з різних країн регіону та світу", - заявив Фаттах аль-Бурхан.
Деталі
Під час своєї промови генерал заявив, що відкритий до мирних переговорів і хоче "покласти край цій війні та полегшити страждання нашого народу", але сказав, що RSF відмовився. Водночас лідер RSF Хамдан Дагало у свому зверненні заявив, що готовий до припинення вогню.
Бурхан також стверджував, що RSF слід вважати терористичною групою, оскільки вони "підтримували вбивства, підпали, зґвалтування, примусове переміщення, мародерство, крадіжки, тортури, торгівлю зброєю та наркотиками, залучення найманців або вербування дітей". За його словами, ці злочини потребують відповідальності та покарання.
Генерал закликав міжнародну спільноту накласти санкції на Сили швидкої підтримки санкції. Звертаючись до ООН, він також натякнув на зв’язки RSF з російськими найманцями "вагнера", яка діє по всій Африці в Центральноафриканській Республіці, Судані, Лівії, Мозамбіку та Малі.
Доповнення
Два генерали, Бурхан та Дагало, влаштували державний переворот у Судані ще у 2021 році. У квітні в країні розгорнулася громадянська війна після того, як RSF розгорнули свої сили по всій країні, а армія, очолювана Бурханом, розцінила як загрозу.
Бої швидко загострилися в різних частинах країни. За даними неурядової організації Acled, унаслідок бойових дій загинуло щонайменше 7500 людей, а мільйони були змушені переміщуватися.
Нагадаємо
23 серпня ООН закликала припинити поновлені зіткнення в Судані, щоб забезпечити доставку допомоги цивільним особам, у тому числі в Південному Дарфурі та Південному Кордофані.