Лидер перуанской банды арестован в США

По словам официальных лиц, разыскиваемый глава перуанской банды Джанфранко Торрес-Наварро был арестован в США, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

38-летний Торрес-Наварро был задержан в штате Нью-Йорк после незаконного въезда в страну на границе Техаса и Мексики, говорится в заявлении Агентства иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

Считается, что он является лидером банды Los Killers и находится в списке разыскиваемых лиц Перу.

Сейчас он содержится в федеральном следственном изоляторе в ожидании рассмотрения иммиграционного дела, сообщило ICE.

В заявлении, отправленном ВВС, ICE сообщило, что Торрес-Наварро был впервые арестован 16 мая после незаконного въезда в США и получил уведомление о явке для рассмотрения иммиграционного дела.

Примерно через два месяца власти были уведомлены о том, что он на самом деле разыскивается в Перу, что привело к его последующему аресту в городе Эндикотт в среду, добавило ICE.

"Джанфранко Торрес-Наварро представляет серьезную угрозу для наших сообществ", - заявил высокопоставленный государственный иммиграционный чиновник Томас Брофи.

"Мы не позволим Нью-Йорку стать убежищем для опасных неграждан", - добавил он.

Сообщается, что Торрес-Наварро сбежал из Перу после предполагаемого убийства отставного полицейского в этой южноамериканской стране.

В Перу он широко известен как Джанфранко 23, что, по-видимому, указывает на количество его предполагаемых жертв.

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