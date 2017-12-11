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Лидер "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опровергнул намерения баллотироваться в президенты

Лидер "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опровергнул намерения баллотироваться в президенты

Киев  •  УНН

 • 17971 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что власть его не интересует и он не намерен баллотироваться в президенты Украины. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Святослав Вакарчук official, сообщает УНН.

"Я никогда не заявлял о президентских амбициях, не собираюсь этого делать и сегодня. Власть как таковая меня не интересует", - сказал Вакарчук.

Он также заявил, что никогда не сотрудничал с политтехнологами, не заказывал социологических исследований на тему его президентских или других политических рейтингов.

"Я с улыбкой отношусь к теориям, что, мол, меня кто-то финансирует, или манипулирует. Я независимым человеком", - добавил певец.

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По словам музыканта, он учится в Стэнфордском университете и частично оплачивает обучение трех Украинской в ​​этом вузе.

"Мы все вместе должны участвовать в создании нашего государства. Независимо от возраста, профессии, рода занятий или места жительства. Каждый день делать нашу страну лучше и успешнее", - подчеркнул он.

Вакарчук призвал политиков в последние полтора года до президентских выборов сделать все возможное, чтобы провести необходимые реформы в Украине.

 

 

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