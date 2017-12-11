Лідер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заперечив наміри балотуватися в президенти

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Музикант Святослав Вакарчук заявив, що влада його не цікавить і він не має наміру балотуватися в президенти України. Про це він розповів у відеозверненні, оприлюдненому на YouTube-каналі Святослав Вакарчук official, повідомляє УНН.