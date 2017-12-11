Лідер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заперечив наміри балотуватися в президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Музикант Святослав Вакарчук заявив, що влада його не цікавить і він не має наміру балотуватися в президенти України. Про це він розповів у відеозверненні, оприлюдненому на YouTube-каналі Святослав Вакарчук official, повідомляє УНН.
"Я ніколи не заявляв про президентські амбіції, не збираюсь цього робити і сьогодні. Влада як така мене не цікавить", — сказав Вакарчук.
Він також заявив, що ніколи не співпрацював з політтехнологами, не замовляв соціологічних досліджень на тему його президентських чи інших політичних рейтингів.
"Я з посмішкою ставлюсь до теорій, що, мовляв, мене хтось фінансує, або маніпулює. Я є незалежною людиною", — додав співак.
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За словами музиканта, він навчається в Стенфордському університеті і частково оплачує навчання трьох українців в цьому вузі.
"Ми всі разом повинні брати участь у створенні нашої держави. Незалежно від віку, професії, роду занять або місця проживання. Кожен день робити нашу країну краще і успішніше", – підкреслив він.
Вакарчук закликав політиків в останні півтора року до президентських виборів зробити все можливе, щоб провести необхідні реформи в Україні.