Лидер Китая заявил, что между КНР и Францией вырос уровень политического доверия

“Китайско-французские отношения продвигаются вперед уверенными темпами... Наши страны наглядно убеждаются в том, что их взаимное политическое доверие углубляется, а контакты на высшем уровне становятся все более интенсивными. Они осуществляют эффективную координацию и взаимодействие через более чем три десятка механизмов диалога, в том числе и диалога высокого уровня стратегического, экономического и финансового плана. А также диалога высокого уровня в сфере человеческих контактов”, — пишет китайский лидер.

Си Цзиньпин отмечает, что Китай и Франция могут констатировать на нынешнем этапе “сильное совпадение взглядов по важнейшим международным вопросам”. “Мы успешно сотрудничаем в рамках ООН и „группы двадцати“. Мы совместно действовали и действуем с тем, чтобы найти возможности мирного урегулирования острых региональных конфликтов, оказывая тем самым важную поддержку делу защиты мира и обеспечения стабильности, (экономического) развития планеты”, — пишет он. При этом в статье напоминается, что Китай и Франция “совместно приложили усилия” ради заключения Парижского соглашения по климату и реализации его положений. Тем самым они “сыграли роль первопроходцев в деле международного сотрудничества, направленного на борьбу против потепления климата планеты”.

“Являясь глобальными стратегическими партнерами, Франция и Китай подтверждают свое устремление совместно продвигаться вперед, использовать исторические возможности, давать ответ на вызовы на основе своего сотрудничества, усиливать стратегическое взаимное доверие, чтобы таким образом идти по более перспективному пути развития и процветания”, — отмечает Си Цзиньпин.

Как сообщал УНН, Макрона встретится с Меркель и Си Цзиньпином в Париже 26 марта.