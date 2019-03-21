Макрон зустрінеться з Меркель та Сі Цзіньпіном в Парижі 26 березня

Також, як уточнили в Єлисейському палаці, у французьку столицю в цей день прибуде голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Головними темами обговорень стануть торгові відносини і питання захисту навколишнього середовища, зокрема виконання положень Паризької угоди по клімату.

Метою даної зустрічі, яка скликана з ініціативи Макрона, стане "пошук точок дотику між Європою і Китаєм", додав представник президентської адміністрації. За його словами, цей захід дозволить закласти основу для майбутнього саміту ЄС - КНР 9 квітня.

"Ми порахували, що для захисту мультилатералізму необхідно вести дискусію на рівні Європи, а не однієї тільки Франції, - уточнили в Єлисейському палаці. - Франція і Німеччина давно є союзниками (з питань) конкуренції з Китаєм".

Крім того, європейські лідери планують обговорити з Сі Цзіньпіном хід торгових переговорів з США, "в яких Європа не збирається залишатися простим глядачем", додало джерело агентства.

Голова КНР прибуде до Франції з візитом, який триватиме з 24 по 26 березня. У неділю відбудеться вечеря лідерів двох країн у присутності їх дружин в комуні Больє-сюр-Мер неподалік від Ніцци. У понеділок Макрон і Сі Цзіньпін проведуть зустріч в Єлисейському палаці, за підсумками якої відбудеться прес-конференція. Очікується, що в ході візиту китайського лідера до Франції буде підписано кілька двосторонніх контрактів, проте ніякої конкретної інформації про них поки не повідомлялося.

Як повідомляв УНН, Президент Франції попереджає про негативні наслідки розширення впливу Китаю в Африці.