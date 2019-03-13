Президент Франції попереджає про негативні наслідки розширення впливу Китаю в Африці

КИЇВ. 13 березня. УНН. Розширення впливу Китаю в Африці може спричинити за собою негативні наслідки для країн континенту, вважає президент Франції Емманюель Макрон. З такою заявою, як повідомляє агентство Reuters, він виступив у вівторок під час свого візиту в Джибуті в рамках дводенного африканського турне, інформує УНН.