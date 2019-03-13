Президент Франції попереджає про негативні наслідки розширення впливу Китаю в Африці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Розширення впливу Китаю в Африці може спричинити за собою негативні наслідки для країн континенту, вважає президент Франції Емманюель Макрон. З такою заявою, як повідомляє агентство Reuters, він виступив у вівторок під час свого візиту в Джибуті в рамках дводенного африканського турне, інформує УНН.
“Китай — велика світова держава, яка в останні роки нарощує свою присутність у багатьох країнах, перш за все, в Африці... Але те, що в короткостроковій перспективі може здаватися вигідним, в середньо- і довгостроковій перспективі часто обертається неприємними наслідками”, — підкреслив французький лідер, говорячи про зростання обсягу китайських інвестицій в країни регіону. За його словами, розширення впливу Пекіна в Африці загрожує національному суверенітету історичних партнерів Франції і послаблює їхню економіку.
На території Джибуті розташовані військово-морські бази п’яти іноземних держав, в тому числі — перша і поки єдина закордонна база Народно-визвольної армії Китаю, відкрита в 2017 році. Завдяки китайським інвестиціям в цій східноафриканській країні в останні роки було реалізовано низку великих проектів, в тому числі реставрація залізничної лінії до столиці Ефіопії Аддіс-Абеби, модернізація інфраструктури порту Дорале і відкриття Джібутійської міжнародної зони вільної торгівлі.
Макрон запевнив президента Джибуті Ісмаїла Омара Гелле в тому, що при поліпшенні ділового клімату його країна могла б розраховувати на довгострокові інвестиції французьких компаній, готових запропонувати своїм партнерам вигідні умови контрактів. За підсумками зустрічі не було підписано торгових угод, відзначає Reuters. Після завершення програми в Джибуті президент Франції відправився в Ефіопію, а в середу він повинен відвідати Кенію.
Як повідомляв УНН, президент Франції виступив за повний перегляд Шенгенської системи.