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Президент Франції попереджає про негативні наслідки розширення впливу Китаю в Африці

Президент Франції попереджає про негативні наслідки розширення впливу Китаю в Африці

Київ • УНН

 • 6902 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Розширення впливу Китаю в Африці може спричинити за собою негативні наслідки для країн континенту, вважає президент Франції Емманюель Макрон. З такою заявою, як повідомляє агентство Reuters, він виступив у вівторок під час свого візиту в Джибуті в рамках дводенного африканського турне, інформує УНН.

“Китай — велика світова держава, яка в останні роки нарощує свою присутність у багатьох країнах, перш за все, в Африці... Але те, що в короткостроковій перспективі може здаватися вигідним, в середньо- і довгостроковій перспективі часто обертається неприємними наслідками”, — підкреслив французький лідер, говорячи про зростання обсягу китайських інвестицій в країни регіону. За його словами, розширення впливу Пекіна в Африці загрожує національному суверенітету історичних партнерів Франції і послаблює їхню економіку.

На території Джибуті розташовані військово-морські бази п’яти іноземних держав, в тому числі — перша і поки єдина закордонна база Народно-визвольної армії Китаю, відкрита в 2017 році. Завдяки китайським інвестиціям в цій східноафриканській країні в останні роки було реалізовано низку великих проектів, в тому числі реставрація залізничної лінії до столиці Ефіопії Аддіс-Абеби, модернізація інфраструктури порту Дорале і відкриття Джібутійської міжнародної зони вільної торгівлі.

Макрон запевнив президента Джибуті Ісмаїла Омара Гелле в тому, що при поліпшенні ділового клімату його країна могла б розраховувати на довгострокові інвестиції французьких компаній, готових запропонувати своїм партнерам вигідні умови контрактів. За підсумками зустрічі не було підписано торгових угод, відзначає Reuters. Після завершення програми в Джибуті президент Франції відправився в Ефіопію, а в середу він повинен відвідати Кенію.

Як повідомляв УНН, президент Франції виступив за повний перегляд Шенгенської системи.

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