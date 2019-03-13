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Президент Франции предупреждает о негативных последствиях расширения влияния Китая в Африке

Президент Франции предупреждает о негативных последствиях расширения влияния Китая в Африке

Киев  •  УНН

 • 6901 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Расширение влияния Китая в Африке может повлечь за собой негативные последствия для стран континента, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. С таким заявлением, как сообщает агентство Reuters, он выступил во вторник во время своего визита в Джибути в рамках двухдневного африканского турне, информирует УНН.

“Китай — великая мировая держава, которая в последние годы наращивает свое присутствие во многих странах, прежде всего, в Африке... Но то, что в краткосрочной перспективе может казаться выгодным, в средне- и долгосрочной перспективе часто оборачивается неприятными последствиями”, — подчеркнул французский лидер, говоря о росте объема китайских инвестиций в страны региона. По его словам, расширение влияния Пекина в Африке угрожает национальному суверенитету исторических партнеров Франции и ослабляет их экономику.

На территории Джибути расположены военно-морские базы пяти иностранных государств, в том числе — первая и пока единственная зарубежная база Народно-освободительной армии Китая, открытая в 2017 году. Благодаря китайским инвестициям в этой восточноафриканской стране в последние годы был реализован ряд крупных проектов, в том числе реставрация железнодорожной линии до столицы Эфиопии Аддис-Абебы, модернизация инфраструктуры порта Дорале и открытие Джибутийской международной зоны свободной торговли.

Макрон заверил президента Джибути Исмаила Омара Гелле в том, что при улучшении делового климата его страна могла бы рассчитывать на долгосрочные инвестиции французских компаний, готовых предложить своим партнерам выгодные условия контрактов. По итогам встречи не было подписано торговых соглашений, отмечает Reuters. После завершения программы в Джибути президент Франции отправился в Эфиопию, а в среду он должен посетить Кению.

Как сообщал УНН, президент Франции выступил за полный пересмотр Шенгенского системы.

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