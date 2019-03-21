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Макрон встретится с Меркель и Си Цзиньпином в Париже 26 марта

Киев • УНН

 • 8934 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон примет в Париже 26 марта канцлера ФРГ Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает в четверг агентство France Presse со ссылкой на заявление Елисейского дворца, передает УНН.

Макрон встретится с Меркель и Си Цзиньпином в Париже 26 марта

Также, как уточнили в Елисейском дворце, во французскую столицу в этот день прибудет председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Главными темами обсуждений станут торговые отношения и вопросы защиты окружающей среды, в частности выполнение положений Парижского соглашения по климату.

Целью данной встречи, созванная по инициативе Макрона, станет “поиск точек соприкосновения между Европой и Китаем”, добавил представитель президентской администрации. По его словам, эта мера позволит заложить основу для будущего саммита ЕС — КНР 9 апреля.

“Мы посчитали, что для защиты мультилатерализму необходимо вести дискуссию на уровне Европы, а не одной только Франции, — уточнили в Елисейском дворце. — Франция и Германия давно союзниками (по вопросам) конкуренции с Китаем”.

Кроме того, европейские лидеры планируют обсудить с Си Цзиньпином ход торговых переговоров с США, “в которых Европа не собирается оставаться простым зрителем”, — добавил источник агентства.

Председатель КНР прибудет во Францию с визитом, который продлится с 24 по 26 марта. В воскресенье состоится ужин лидеров двух стран в присутствии их жен в коммуне Больё-сюр-Мер недалеко от Ниццы. В понедельник Макрон и Си Цзиньпин проведут встречу в Елисейском дворце, по итогам которой состоится пресс-конференция. Ожидается, что в ходе визита китайского лидера во Францию будет подписано несколько двусторонних контрактов, однако никакой конкретной информации о них пока не сообщалось.

Как сообщал УНН, Президент Франции предупреждает о негативных последствиях расширения влияния Китая в Африке.

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