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Лідер Китаю заявив, що між КНР та Францією зріс рівень політичної довіри

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Голова КНР Сі Цзіньпін висловив упевненість в тому, що політична довіра між його країною і Францією зміцнюється. На це він вказав у своїй великій статті під заголовком “Китай і Франція — разом до цілей загального розвитку”. Матеріал опублікований в газеті Le Figaro і приурочений до державного візиту китайського лідера до Франції, який пройде з 24 по 26 березня, повідомляє УНН.

Лідер Китаю заявив, що між КНР та Францією зріс рівень політичної довіри

“Китайсько-французькі відносини просуваються вперед впевненими темпами... Наші країни наочно переконуються в тому, що їхня взаємна політична довіра поглиблюється, а контакти на вищому рівні стають все більш інтенсивними. Вони здійснюють ефективну координацію і взаємодію через більш ніж три десятки механізмів діалогу, в тому числі і діалогу високого рівня стратегічного, економічного і фінансового плану. А також діалогу високого рівня в сфері людських контактів”, — пише китайський лідер.

Сі Цзіньпін зазначає, що Китай і Франція можуть констатувати на нинішньому етапі “сильний збіг поглядів з найважливіших міжнародних питань”. “Ми успішно співпрацюємо в рамках ООН та „групи двадцяти“. Ми спільно діяли і діємо з тим, щоб знайти можливості мирного врегулювання гострих регіональних конфліктів, надаючи тим самим важливу підтримку справі захисту миру і забезпечення стабільності, (економічного) розвитку планети”, — пише він. При цьому в статті нагадується, що Китай і Франція “спільно доклали зусилля” заради укладення Паризької угоди з клімату і реалізації її положень. Тим самим вони “зіграли роль першопрохідців у справі міжнародного співробітництва, спрямованого на боротьбу проти потепління клімату планети”.

“Будучи глобальними стратегічними партнерами, Франція і Китай підтверджують своє прагнення спільно просуватися вперед, використовувати історичні можливості, давати відповідь на виклики на основі своєї співпраці, посилювати стратегічну взаємну довіру, щоб таким чином йти по більш перспективному шляху розвитку і процвітання”, — відзначає Сі Цзіньпін.

Як повідомляв УНН, Макрон зустрінеться з Меркель та Сі Цзіньпіном в Парижі 26 березня.

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