ЛГБТ и концлагеря: против заместителя городского головы Сум завели дело
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Из-за слов одного из заместителей Сумского городского главы Максима Галицкого, который заметил, что хотел бы видеть участников Марша равенства в концлагерях, начато уголовное производство. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь прокурора Сумской области в Прокуратура Сумской Области Наталья Науменко, передает УНН.
"Один из заместителей Сумского городского головы накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в Facebook высказал свое видение этого события, в частности, отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях", - написала Науменко.
По ее словам, по "факту подобных высказываний начато уголовное производство".
"Сведения в ЕРДР внесены 23 июня 2019 года по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Следствие поручено ГУ НП в Сумской области", - отметила пресс-секретарь.
Напомним, заместитель мэра Сум призвал отправлять ЛГБТ в концлагеря.