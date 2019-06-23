ЛГБТ і концтабори: проти заступника міського голови Сум відкрили справу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Через слова одного з заступників Сумського голови Максима Галицького, який зауважив, що хотів би бачити учасників Маршу рівності у концтаборах, розпочато кримінальне провадження. Про це у Facebook написала прес-секретар прокурора Сумської області в Прокуратура Сумської Області Наталя Науменко, передає УНН.
“Один із заступників Сумського міського голови напередодні проведення Маршу рівності в підтримку ЛГБТ-спільноти на своїй сторінці у Facebook висловив своє бачення щодо цієї події, зокрема зауважив, що хотів би бачити таких осіб у концтаборах”, — написала Науменко.
З її слів, за “фактом подібних висловлювань розпочато кримінальне провадження”.
“Відомості до ЄРДР внесено 23 червня 2019 року за ч. 1 ст. 161 КК України — умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми переконаннями. Слідство доручено ГУ НП в Сумській області”, — зазначила прес-секретар.
Нагадаємо, заступник мера Сум закликав відправляти ЛГБТ до концтаборів.