Заступник мера Сум закликав відправляти ЛГБТ до концтаборів

“ЛГБТ-прайд здорової людини. Вірю — не за горами час, коли так звані прайди виглядатимуть саме так”, — такий підпис він додав до згаданого фото.

За даними порталу, приблизно через годину Facebook видалив публікацію, що обурило її автора: “А як же ‘Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів’? Питання риторичне”.

"Чиновник, який закликає відправляти людей до концтаборів, скаржиться на відсутність демократії в соціальній мережі, називаючи видалення його шовіністичних закликів “етичним релятивізмом” та “моральним занепадом європейської цивілізації”, незважаючи на те, що Facebook — це американська компанія", - йдеться у повідомленні.

У коментарях він уточнив, що не закликає відновлювати концтабори, оскільки, як він вважає, їх функції зараз виконують виправні колонії. Він же наполягає на криміналізації одностатевих стосунків та їх “пропаганди”, приводячи як приклад законодавство СРСР та післявоєнної Німеччини (де гомосексуальність залишалася злочином до 1969-го року).

Додамо, що на сайті Сумської міськради зазначається, що Максим Галицький з лютого 2015-го року до липня 2016-го року працював у департаменті комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради. Після цього він очолював відділ з питань міського дизайну, а з 27-го вересня 2017-го року — призначений заступником міського голови Олександра Лисенка.

Наразі на сторінці заступника міського голови міста Суми відповідні повідомлення чи дописи відсутні.

Як повідомляв УНН, затримано дев'ять осіб, які готували провокації на Марші рівності.