Заместитель мэра Сум призвал отправлять ЛГБТ в концлагеря

"ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда так называемые прайды будут выглядеть именно так", - такую подпись он добавил к упомянутому фото.

По данным портала, примерно через час Facebook удалил публикацию, что возмутило ее автора: "А как же "Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ"? Вопрос риторический".

"Чиновник, который призывает отправлять людей в концлагеря, жалуется на отсутствие демократии в социальной сети, называя удаление его шовинистических призывов "этическим релятивизмом" и "моральным упадком европейской цивилизации", несмотря на то, что Facebook - это американская компания", - говорится в сообщении.

В комментариях он уточнил, что не призывает восстанавливать концлагеря, поскольку, как он считает, их функции сейчас выполняют исправительные колонии. Он настаивает на криминализации однополых отношений и их "пропаганды", приводя в пример законодательство СССР и послевоенной Германии (где гомосексуальность оставалась преступлением до 1969 года).

Добавим, что на сайте Сумского горсовета отмечается, что Максим Галицкий с февраля 2015 года по июль 2016 года работал в департаменте коммуникаций и информационной политики Сумского городского совета. После этого он возглавлял отдел по вопросам городского дизайна, а с 27 сентября 2017 года - назначен заместителем городского головы Александра Лысенко.

Сейчас на странице заместителя городского головы города Сумы соответствующие сообщения или посты отсутствуют.

Как сообщал УНН, задержаны девять человек, которые готовили провокации на Марше равенства.