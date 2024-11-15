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«Лежал в постели», „упал телефон, когда собирался в Днепр“: как сборники-дебютанты реагировали на вызов в главную команду

Киев  •  УНН

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Дебютанты сборной Украины рассказали о своих эмоциях после получения вызова в национальную команду. Алексей Сыч, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк и Иван Калюжный поделились личными историями реакции на новость.

Защитник «Руха» Алексей Сыч получил дебютный вызов в сборную Украины, который заменит Александра Тымчика из «Динамо», покинувшего лагерь команды перед матчами с Грузией и Албанией в Лиге наций. Сыч заявил, что о вызове в сборную узнал, когда лежал в постели с женой и смотрел сериал.

УНН решил рассказать, как реагировали футболисты на вызов в главную футбольную команду страны.

Детали

Правый защитник «Руха» и дебютант сборной Алексей Сыч рассказал, что узнал о вызове в главную команду, когда лежал в постели с женой и смотрел сериал.

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Для меня это было неожиданностью. Я очень рад, что сейчас здесь. Я просто лежал в постели с женой, смотрел какой-то там сериал, ко мне набрал наш генеральный директор Игорь Михайлович Дедишин. Говорит: «Я тебя поздравляю». Я говорю: «С чем?» Говорит: «Тебя в сборную вызвали».

«Я был очень удивлен и радостен. Поэтому это для меня был как новый этап. Поверил не сразу, но когда уже и тренер позвонил, и другие стали поздравлять, тогда уже понял, что это все на самом деле. Как у Назаренко у меня телефон не упал, но руки тряслись. Впервые такое, новые эмоции, это круто», - сказал Сыч.

Он рассказал, что выехал из Львова в 10 утра и прибыл в отель в Турции в час-два ночи.

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Но дорога - это мелочи. Главное, что я здесь. В команде большинство ребят, которых я уже знаю по олимпийской сборной и по U21. Понятно, что есть и старшие ребята, с которыми вообще не знаком, особенно с легионерами. Интересно будет познакомиться с ними. Из тех, с кем я знаком, мне уже написали Назаренко и Бражко. Прежде всего хочется, чтобы в этих двух матчах команда победила. Это основное, и, если будет возможность, хочу помочь сборной на поле

- добавил Сыч.

Ранее вингер «Полесья» Александр Назаренко рассказывал, что когда узнал о вызове в сборную на октябрьские матчи Лиги наций, то у него телефон выпал из рук.

Я хотел поехать домой, уже взял билеты до Днепра. Приехал на вокзал ждать уже свой поезд и мне позвонили и сказали, что Днепр отменяется, ты едешь в сборную. У меня даже телефон из рук выпал. Поэтому я очень был взволнован, но счастлив

- говорил Назаренко.
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Другой дебютант сборной - Егор Ярмолюк, который был вызван из английского «Брентфорда», в комментарии УАФ поделился впечатлениями от вызова.

Ребров поздравил меня, сказал, чтобы без мандражика, ведь все будет хорошо. Тренировка мне понравилась. Все дружные, хорошо поработали, и с хорошим результатом едем в отель. У каждого человека, который попал в национальную сборную, будет мандраж на первой тренировке, как минимум

- сказал Ярмолюк.

Ярмолюк также поделился, что для него будет успехом дебютировать за сборную и выиграть 2 игры.

Как и в октябре в сборную был вызван опорник «Александрии» Иван Калюжный.

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Тогда Калюжный поделился, что вызов в сборную лучше, чем выходные.

Когда мне позвонили из сборной, после слов, что меня довызовут, я был взволнован. Но это была моя мечта. Я работал, старался делать все, что от меня зависит, на футбольном поле, чтобы попасть сюда. Спасибо, что так сложилось. Очень рад этому. Ничего не пришлось отменять, потому что мы с женой планировали либо остаться в «Александрии», либо съездить в Киев. Но вызов в сборную - это лучше для меня, чем выходные. Первыми узнали ребята из команды «Александрии» и тренер. Они меня первыми поздравили

- говорил тогда Калюжный.

Напомним

Национальная сборная Украины по футболу уже прибыла в грузинский Батуми, где начнет предматчевую тренировку. Уже завтра, 16 ноября, «сине-желтые» проведут матч против сборной Грузии в рамках пятого тура Лиги наций. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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