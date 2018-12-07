"Лейкерс" может обменять Михайлюка в бывший клуб центрового Леня
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Защитник сборной Украины и "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины со ссылкой на "Bleacher Report", передает УНН.
Речь идет о возможности обмена Святослава Михайлюка, и разыгрывающего защитника Рэджон Рондо и пик второго раунда драфта-2019 на форварда "Финикс Санс" Тревора Ариза. Право на обмен последний получит с 15 декабря.
По мнению издания, обмен может пойти на пользу украинцу, поскольку в "Финиксе" за который последние пять сезонов выступал наш Алексей Лень, Михайлюк может получить больше игрового времени.
Примечательно, что "Санс" пока с 4 победами и 17 поражениями идут на последнем месте Западной конференции НБА.
Добавим также, пока Михайлюк сыграл 13 матчей за "Лейкерс" в которых в среднем получал по 2,2 очка при 0,9 передачах.
Напомним, украинский защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк стал самым в матче Лиги развития НБА (G-Лиги) между "Саут Бэй Лейкерс" и "Техас Леджендс"