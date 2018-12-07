"Лейкерс" може обміняти Михайлюка в колишній клуб центрового Леня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Захисник збірної України і “Лос-Анджелес Лейкерс” Святослав Михайлюк може змінити клубну прописку. Про це повідомляє Федерація баскетболу України з посиланням на “Bleacher Report”, передає УНН.
Мова йде про можливість обміну Святослава Михайлюка, і розігруючого захисника Реджона Рондо та пік другого раунду драфту-2019 на форварда “Фінікс Санс” Тревора Арізу. Право на обмін останній отримає з 15 грудня.
На думку видання, обмін може піти на користь українцю, оскільки в “Фініксі” за який останні п’ять сезонів виступав наш Олексій Лень, Михайлюк може отримати більше ігрового часу.
Примітно, що “Санс” наразі з 4 перемогами і 17 поразками йдуть на останньому місці Західної конференції НБА.
Додамо також, наразі Михайлюк відіграв 13 матчів за “Лейкерс” в яких в середньому здобував по 2,2 очки при 0,9 передачах.
Нагадаємо, український захисник “Лос-Анджелес Лейкерс” Святослав Михайлюк став найрезультативнішим у матчі Ліги розвитку НБА (G-Ліги) між “Саут Бей Лейкерс” та “Техас Леджендс”