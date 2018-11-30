Михайлюк став найрезультативнішим баскетболістом матчу Ліги розвитку НБА

За 32 хвилини українець був нестримний в атаці, продемонструвавши напрочуд високу влучність із-за дуги — 29 очок (4/12 двоочкових, 7/9 триочкових), а також зробив 2 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення.

Команда українця перемогла — 123:113, а сам він став одним з найкращих у ігровий день в G-Лізі.

Як інформувало агентство УНН, Михайлюк також оновив персональний рекорд в НБА.