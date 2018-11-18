Українець Михайлюк провів найрезультативнішу гру в кар'єрі НБА

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Регулярний чемпіонат НБА продовжився гостьовим матчем для "Лос-Анджелес Лейкерс" проти гравців "Орландо Меджик", передає кореспондент УНН.

Ігровий час отримав і представник збірної України Святослав Михайлюк. Уродженець Черкас вийшов на початку заключної чверті, коли "Меджик" передували у рахунку з різницею в 20 очок. Захисник зумів забити два триочкові з трьох спроб і два із двох штрафних.

Вісім очок Михайлюка стали кращим показником у персональній кар'єрі НБА після семи зіграних матчів. Раніше цей показник рівнявся 4 балам.

Зазначимо, що "Лейкерс" зазнали 7-ї поразки при 8 виграшах – 117:130.

Як повідомляв УНН, український баскетболіст набрав 21 очко в матчі Ліги розвитку НБА.

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