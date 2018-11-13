Український баскетболіст набрав 21 очко в матчі Ліги розвитку НБА

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Баскетболіст збірної України та “Лос-Анджелес Лейкерс” Святослав Михайлюк відзначився результативним виступом у G-league НБА (Ліга розвитку НБА), передає кореспондент УНН.

Уродженець Черкас приніс БК “Сайт Бей Лейкерс” перші очки в зустрічі, забивши дальній кидок. Після великої перерви наш гравець був більш результативним: закинув кілька триочкових, з проходу, а також середній з відхиленням.

Загалом за 31 хвилину на паркеті Михайлюк приніс команді 21 пункт (3/9 двоочкові, 3/11 триочкові, 6/7 штрафні) при 3 підбираннях, 1 передачі та 3 втратах, а його колектив здолав “Айову” 119:118.

Нагадаємо, що в українському дербі в НБА Михайлюк на паркет не з’являвся.

Українські Національні Новини

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