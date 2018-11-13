Украинский баскетболист набрал 21 очко в матче Лиги развития НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Баскетболист сборной Украины и “Лос-Анджелес Лейкерс” Святослав Михайлюк отметился результативным выступлением в G-league НБА (Лига развития НБА), передает корреспондент УНН.
Уроженец Черкасс принес БК “Сайт Бэй Лейкерс” первые очки во встрече, забив дальний бросок. После большого перерыва наш игрок был более результативным: забросил несколько трехочковых, с прохода, а также средний с отклонением.
Всего за 31 минуту на паркете Михайлюк принес команде 21 пункт (3/9 двухочковые, 3/11 трехочковых, 6/7 штрафные) при 3 подборах, 1 передаче и 3 потерях, а его коллектив одолел “Айову” 119:118.
Напомним, что в украинском дерби в НБА Михайлюк на паркет не появлялся.