Українське дербі в НБА: команда Михайлюка завдала поразки "Атланті" Леня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Лос-Анджелесі на паркеті “Стейплс Центру” пройшов поєдинок НБА за участі команд двох українців — “Лейкерс” Святослава Михайлюка та “Атланти Хокс” Олексія Леня, передає кореспондент УНН.
Центровий “Хокс” Лень вийшов у стартовій п’ятірці та відзначився слем-данком. З початку другої 12-хвилинки український “бігмен” почав домінувати на паркеті, влучив два три очкові кидки, але один із них був із заступом, а також двічі з-під кільця виправив промахи партнерів (52:53).
У другій частині баталії українець двічі оформив слем-данк причому одного разу з спротивом двох гравців — Макгі та Леброна Джеймса і довів лицьовий рахунок до 17 очок і 11 підбиранням, оформивши дабл-дабл за 26:41 хвилини. Також він віддав один асист і зробив 1 перехоплення при 4 втратах.
У кінцівці блок-шот колишнього партнера Леня по “Фініксу” Тайсона Чендлера допоміг “Лейкерс” виграти 107:106.
Відзначимо, що Михайлюк провів увесь поєдинок у запасі.
Додамо також, “Лейкерс” мають 7 перемог і 8 місце на Заході, а “Хокс” з 3 перемогами тільки 14 на Сході.