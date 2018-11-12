Украинское дерби в НБА: команда Михайлюка нанесла поражение "Атланте" Леня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Лос-Анджелесе на паркете “Стейплс Центра” прошел поединок НБА с участием команд двух украинцев — “Лейкерс” Святослава Михайлюка и “Атланты Хокс” Алексея Леня, передает корреспондент УНН.
Центровой “Хокс” Лень вышел в стартовой пятерке и отметился слэм-данком. С начала второй 12-минутки украинский “бигмен” начал доминировать на паркете, попал два три очковые броски, но один из них был с лопатой, а также дважды из-под кольца исправил промахи партнеров (52:53).
Во второй части баталии украинец дважды оформил слэм-данк причем однажды с сопротивлением двух игроков — Макги и Леброна Джеймса и доказал лицевой счет до 17 очков и 11 подбором, оформив дабл-дабл за 26:41 минуты. Также он отдал один асист и сделал 1 перехват при 4 потерях.
В концовке блок-шот бывшего партнера Леня по “Финиксу” Тайсона Чендлера помог “Лейкерс” выиграть 107:106.
Отметим, что Михайлюк провел весь поединок в запасе.
Добавим также, “Лейкерс” имеют 7 побед и 8 место на Западе, а “Хокс” с 3 победами только 14 на Востоке.