Украинское дерби в НБА: команда Михайлюка нанесла поражение "Атланте" Леня

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107159 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114316 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 152221 просмотра

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7 марта, 17:42 • 146143 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137282 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172463 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118111 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 8167 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Лос-Анджелесе на паркете “Стейплс Центра” прошел поединок НБА с участием команд двух украинцев — “Лейкерс” Святослава Михайлюка и “Атланты Хокс” Алексея Леня, передает корреспондент УНН.

Центровой “Хокс” Лень вышел в стартовой пятерке и отметился слэм-данком. С начала второй 12-минутки украинский “бигмен” начал доминировать на паркете, попал два три очковые броски, но один из них был с лопатой, а также дважды из-под кольца исправил промахи партнеров (52:53).

Во второй части баталии украинец дважды оформил слэм-данк причем однажды с сопротивлением двух игроков — Макги и Леброна Джеймса и доказал лицевой счет до 17 очков и 11 подбором, оформив дабл-дабл за 26:41 минуты. Также он отдал один асист и сделал 1 перехват при 4 потерях.

В концовке блок-шот бывшего партнера Леня по “Финиксу” Тайсона Чендлера помог “Лейкерс” выиграть 107:106.

Отметим, что Михайлюк провел весь поединок в запасе.

Добавим также, “Лейкерс” имеют 7 побед и 8 место на Западе, а “Хокс” с 3 победами только 14 на Востоке.

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