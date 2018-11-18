Украинец Михайлюк провел результативную игру в карьере НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Регулярный чемпионат НБА продолжился гостевым матчем для "Лос-Анджелес Лейкерс" против игроков "Орландо Мэджик", передает корреспондент УНН.
Игровое время получил и представитель сборной Украины Святослав Михайлюк. Уроженец Черкасс вышел в начале заключительной четверти, когда "Мэджик" первенствовали в счете с разницей в 20 очков. Защитник сумел забить два трехочковых из трех попыток и два из двух штрафных.
Восемь очков Михайлюка стали лучшим показателем в персональной карьере НБА после семи сыгранных матчей. Ранее этот показатель равнялся 4 баллам.
Отметим, что "Лейкерс" потерпели 7-е поражение при 8 выигрышах - 117:130.
Как сообщал УНН, украинский баскетболист набрал 21 очко в матче Лиги развития НБА.