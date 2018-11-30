Михайлюк стал самым баскетболистом матча Лиги развития НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украинский защитник “Лос-Анджелес Лейкерс” Святослав Михайлюк стал самым результативным в матче Лиги развития НБА (G-Лиги) между “Саут Бэй Лейкерс” и “Техас Леджендс”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
За 32 минуты украинец был неудержим в атаке, продемонстрировав удивительно высокую точность из-за дуги — 29 очков (4/12 двухочковых, 7/9 трехочковых), а также сделал 2 подбора, 2 передачи, 1 перехват.
Команда Украинские победила — 123: 113, а сам он стал одним из лучших в игровой день в G-Лиге.
Как информировало агентство УНН, Михайлюк также обновил персональный рекорд в НБА.