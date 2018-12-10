Lexus въехал в дерево, два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во Львовской области водитель Lexus 410 не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП два человека погибли, один человек госпитализирован. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Во Львовской области водитель Lexus 410 не справился с управлением и выехал за пределы дорожного покрытия, и допустил столкновение с деревом. В результате ДТП погибли 2 человека: водитель автомобиля и его пассажир, оба 1975 года рождения, еще один пассажир с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.
По факту ДТП возбуждено досудебное расследование по ч.3 ст.286 УК Украины.
Как сообщал УНН, на автодороге "Полтава - Александрия" столкнулись грузовик и легковушка, в результате чего погибли два человека.
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