Lexus в’їхав у дерево, дві людини загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На Львівщині водій Lexus 410 не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. У результаті ДТП дві людини загинуло, одна особа госпіталізована. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На Львівщині водій Lexus 410 не впорався з керуванням та виїхав за межі дорожнього покриття, та допустив зіткнення з деревом. У результаті ДТП загинуло 2 особи: водій автомобіля та його пасажир, обидва 1975 року народження, ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.
За фактом ДТП відкрито досудове розслідування за ч.3 ст.286 КК України.
Як повідомляв УНН, на автодорозі "Полтава – Олександрія" зіткнулися вантажівка та легковик, внаслідок чого загинуло двоє людей.
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