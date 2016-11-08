Львица и медведь российского зоопарка предсказали результаты выборов в США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Львица и медведь, проживающие в Барнаульском зоопарке предсказали результаты выборов в США, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Перед животными разместили две миски с едой, над ними прикрепили фотографии с кандидатами, животные" единогласно "проголосовали за Клинтон", - сказал собеседник агентства.
Напомним, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп определился за кого голосовать на выборах сегодня .
Как сообщал УНН, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах. Согласно данным последних соцопросов CNN, за кандидатку от демократов Хиллари Клинтон готовы проголосовать 44 процента избирателей. За республиканца Трампа - 39 процентов.