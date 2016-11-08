Левиця та ведмідь російського зоопарку передбачили результати виборів в США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Левиця і ведмідь, що проживають в барнаульському зоопарку передбачили результати виборів в США, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Перед тваринами розмістили дві миски з їжею, над ними прикріпили фотографії з кандидатами, тварини" одноголосно "проголосували за Клінтон", - сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп визначився за кого голосуватиме на виборах сьогодні.
Як повідомляв УНН, 8 листопада у США стартував день голосування на президентських виборах. Згідно з даними останніх соцопитувань CNN, за кандидатку від демократів Гілларі Клінтон готові проголосувати 44 відсотки виборців. За республіканця Трампа — 39 відсотків.