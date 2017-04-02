"Лестер" продлил победную серию в АПЛ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48798 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104424 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160586 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118407 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117667 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113167 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104693 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154723 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
"Лестер" продлил победную серию в АПЛ

"Лестер" продлил победную серию в АПЛ

Киев  •  УНН

 • 10617 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Действующий чемпион Англии "Лестер" продолжил получать положительные результаты под руководством нового наставника Крейга Шекспира. "Лисы" в 30 туре АПЛ на домашней арене "Кинг Пауэр" нанесли поражение "Сток Сити", сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Хозяева отправили два мяча в сетку "Сток Сити", которые оказались еще и эффектными. На 25 минуте полузащитник Ндиди на скорости нанес дальнего выстрела практически в девятку ворот Гранта. На старте второго тайма навес Дэнни Симпсона ударом с лету реализовал Джейми Варди - 2: 0.

Стоит отметить, что К.Шекспир стал первым британским тренером, выигравшим свои четыре дебютных матча в английской Премьер-лиге. Из иностранных специалистов это удавалось Карло Анчелотти, Гусу Хиддинку, Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола.

Таким образом "Лестер" выиграл 4 последние встречи в рамках чемпионата Англии и имея 33 очка разместился на 13 месте.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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