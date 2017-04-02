"Лестер" продлил победную серию в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Действующий чемпион Англии "Лестер" продолжил получать положительные результаты под руководством нового наставника Крейга Шекспира. "Лисы" в 30 туре АПЛ на домашней арене "Кинг Пауэр" нанесли поражение "Сток Сити", сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Хозяева отправили два мяча в сетку "Сток Сити", которые оказались еще и эффектными. На 25 минуте полузащитник Ндиди на скорости нанес дальнего выстрела практически в девятку ворот Гранта. На старте второго тайма навес Дэнни Симпсона ударом с лету реализовал Джейми Варди - 2: 0.
Стоит отметить, что К.Шекспир стал первым британским тренером, выигравшим свои четыре дебютных матча в английской Премьер-лиге. Из иностранных специалистов это удавалось Карло Анчелотти, Гусу Хиддинку, Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола.
Таким образом "Лестер" выиграл 4 последние встречи в рамках чемпионата Англии и имея 33 очка разместился на 13 месте.