"Лестер" продовжив переможну серію в АПЛ

Господарі відправили два м’ячі у сітку “Сток Сіті”, котрі виявилися ще й ефектними. На 25 хвилині півзахисник Ндіді на швидкості завдав дальнього пострілу практично у дев’ятку воріт Гранта. На старті другого тайму навіс Денні Сімпсона ударом з льоту реалізував Джеймі Варді — 2:0.

Варто відзначити, що К.Шекспір став першим британським тренером, який виграв свої чотири дебютних матчі в англійській Прем’єр-лізі. З іноземних фахівців це вдавалося Карло Анчелотті, Гусу Хіддінку, Жозе Моурінью і Хосепу Гвардіолі.

Таким чином “Лестер” виграв 4 останні зустрічі в рамках чемпіонату Англії та маючи 33 очки розмістився на 13 місці.