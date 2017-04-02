"Лестер" продовжив переможну серію в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Чинний чемпіон Англії “Лестер” продовжив одержувати позитивні результати під керівництвом нового наставника Крейга Шекспіра. “Лиси” у 30 турі АПЛ на домашній арені “Кінг Павер” завдали поразки “Сток Сіті”, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Господарі відправили два м’ячі у сітку “Сток Сіті”, котрі виявилися ще й ефектними. На 25 хвилині півзахисник Ндіді на швидкості завдав дальнього пострілу практично у дев’ятку воріт Гранта. На старті другого тайму навіс Денні Сімпсона ударом з льоту реалізував Джеймі Варді — 2:0.
Варто відзначити, що К.Шекспір став першим британським тренером, який виграв свої чотири дебютних матчі в англійській Прем’єр-лізі. З іноземних фахівців це вдавалося Карло Анчелотті, Гусу Хіддінку, Жозе Моурінью і Хосепу Гвардіолі.
Таким чином “Лестер” виграв 4 останні зустрічі в рамках чемпіонату Англії та маючи 33 очки розмістився на 13 місці.