Киев • УНН
В турецком Измире крупный лесной пожар из-за сильного ветра добрался до населенных пунктов. К тушению привлечены 7 самолетов, 16 вертолетов и другая техника, информации о пострадавших пока нет.
В турецком Измире произошел крупный лесной пожар. Из-за сильного ветра огонь добрался до населенных пунктов. В тушении задействованы самолеты и вертолеты, сообщает телеканал A Haber, передает УНН.
Детали
Возгорания произошли в лесной местности в районах Газиемир и Буджа вчера, 18 июля. На этом фоне возникли сбои в работе международного аэропорта в Измире. К вечеру пламя достигло жилых кварталов. Информации о пострадавших пока нет.
К тушению привлекли семь самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды и четыре бульдозера. С наступлением темноты в район пожара также прибыли два вертолета ночного видения.
Крупные лесные пожары ежегодно вспыхивают в Турции летом. В 2023 году вспышки охватили несколько провинций. Россия направила для помощи в тушении два самолета Бе-200НС.
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