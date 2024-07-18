Киев • УНН
На территории завода 'уралтрансмаш' в екатеринбурге произошел пожар на старых складах.
В екатеринбурге на территории завода "уралтрансмаш", выпускающего самоходные артиллерийские установки, произошел пожар: официально заявлено, что горят старые склады.
Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В екатеринбурге, россия, вспыхнул серьезный пожар на предприятии "уралтрансмаш", который производит самоходные артиллерийские установки.
По информации пресс-службы уральского завода, "при проведении демонтажных работ на территории старых складских помещений произошло возгорание. Площадь составила менее 200 кв. м.
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Никто не пострадал, пожар уже потушен. Завод продолжает работу в штатном режиме".
Справочно
"Уралтрансмаш" является единственным предприятием россии, которое производит самоходные артиллерийские установки. Также завод выпускает гаубицы, минометы и различную технику.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в омске на одном из предприятий произошел пожар, в результате которого сгорели три резервуара с нефтью на площади 500 квадратных метров.
В белгороде ранее был "хлопок". Сообщалось что горят машины, повреждены торговые центры.