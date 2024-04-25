В омске крупный пожар на территории предприятия, горят нефтяные емкости

В рф заявили о возгорании емкостей с нефтепродуктами в городе омск: площадь пожара 500 кв. м., уровень сложности средний, пожар тушат 15 единиц техники и два пожарных поезда, передают росСМИ, сообщает УНН.

Детали

В городе омск, рф, на предприятии загорелись три емкости с нефтепродуктами, заявила служба чрезвычайных ситуаций рф.

Согласно заявлению ведомства страны-оккупанта, пожар тушат 58 пожарных, 15 единиц техники и два пожарных поезда.

В Telegram-канале губернатора омской области виталия хоценко подвтерждается, что в советском округе омска на одном из производств произошел пожар.

"Специалисты оценивают уровень возгорания как средний", - заявил губернатор.

Напомним

Крупный пожар произошел еще на одном заводе в россии - вспыхнул один из корпусов "электроизолита" в подмосковном хотькове.