Крупный пожар произошел еще на одном заводе в рф: загорелось на подмосковном "электроизолите"

Крупный пожар произошел еще на одном заводе в россии - вспыхнул один из корпусов "электроизолита" в подмосковном хотькове, сообщают российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

Пожар на территории завода "электроизолит" в городе хотьково в подмосковье, как сообщается, охватил производственный цех.

По предварительным данным, горит цех №2, в котором изготавливались машины для пропитки лакотканей. Эвакуированы 34 человека. На месте работают экстренные службы.

Тем временем пожар на "уралмаше" в екатеринбурге в рф, как указано, ликвидировали, его площадь составила 4,5 тысячи квадратных метров.

Масштабный пожар в екатеринбурге: вспыхнул цех "уралмашзавода"