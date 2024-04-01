Масштабный пожар в екатеринбурге: вспыхнул цех "уралмашзавода"

В российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар на в цехе на "Уралмашзаводе". По предварительным данным произошел обвал кровли. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Как пишут российские СМИ, предварительно загорелся цех №57, в котором находилось около 500 литров лака. Клубы черного дыма видны из разных уголков города.

Ориентировочно площадь пожара уже достигла 4000 квадратных метров. Сейчас на месте работают 17 единиц спецтехники и более 50 спасателей.

Отмечается, что внутри цеха находятся лакокрасочные материалы в большом объеме, поэтому есть угроза дальнейшего распространения огня и взрыва.

Справочно

"Уралмашзавод" (ранее - Уральский завод тяжёлого машиностроения, УЗТМ) - один из ведущих производителей оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, энергетики.

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