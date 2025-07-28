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Лесной пожар на Сардинии вынудил десятки людей бежать с пляжа на лодках

Киев • УНН

 • 1616 просмотра

Десятки отдыхающих на итальянском острове Сардиния были вынуждены бежать с пляжа на лодках из-за лесного пожара, вспыхнувшего неподалеку. 102 человека, включая 12 детей и беременную женщину, были эвакуированы морем, поскольку пламя заблокировало другие пути отхода.

Лесной пожар на Сардинии вынудил десятки людей бежать с пляжа на лодках

Десятки отдыхающих на итальянском острове Сардиния были вынуждены бежать с пляжа на лодках в воскресенье, когда неподалеку вспыхнул огромный лесной пожар, заблокировавший другие пути эвакуации, сообщили местные пожарные, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Черный дым поднимался с пляжа в Вилласимиусе на юге острова.

Как пишет ANSA, речь идет о Пунта-Молентис, в Вилласимиусе, - там ситуация была самой серьезной, и пламя достигло пляжа, почти полностью заблокировав пути эвакуации тех, кто купался.

Как сообщает Corriere della Sera, Пунта-Молентис в Вилласимиусе - один из самых популярных районов острова, и огромный пожар, вероятно, был вызван поджогом.

Пожар, подпитываемый ветром и густыми средиземноморскими кустарниками, быстро достиг огромных масштабов. Никто не пострадал, но пламя заблокировало пути эвакуации для пловцов, и сотни людей оказались в ловушке, вынужденные искать спасения в воде. Вмешательство береговой охраны Кальяри спасло их: 102 человека, включая 12 детей и женщину на шестом месяце беременности, были эвакуированы морем на шлюпках и доставлены в порт, где им помогали работники экстренных служб. Пламя также распространилось на пляжную парковку. Пока люди на берегу собирали полотенца и зонтики и пытались убежать, некоторые пытались достать свои машины, но большинство из них были уничтожены огнем.

Патрульный катер береговой охраны спас 102 человека в Пунта-Молентис в Вилласимиусе. На месте также был патрульный катер Guardia di Finanza (39 спасенных), а также гражданские лица, которые оказали силы для спасения. Администрация порта Кальяри также была мобилизована для проведения спасательной операции с моря.

Сильный ветер препятствовал усилиям спасателей, говорится в заявлении пожарных, где добавляется, что несколько автомобилей сгорели.

Дополнение

Италия страдает от летней жары, причем лесные пожары особенно поражают засушливые южные регионы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Reuters
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