Лісова пожежа на Сардинії змусила десятки людей тікати з пляжу на човнах
Київ • УНН
Десятки відпочивальників на італійському острові Сардинія були змушені тікати з пляжу на човнах через лісову пожежу, що спалахнула неподалік. 102 особи, включаючи 12 дітей та вагітну жінку, були евакуйовані морем, оскільки полум'я заблокувало інші шляхи відходу.
Десятки відпочивальників на італійському острові Сардинія були змушені тікати з пляжу на човнах у неділю, коли неподалік спалахнула величезна лісова пожежа, яка заблокувала інші шляхи евакуації, повідомили місцеві пожежники, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Чорний дим піднімався з пляжу у Віллазіміусі на півдні острова.
Як пише ANSA, ідеться про Пунта-Молентіс, у Віллазіміусі, - там ситуація була найсерйознішою, і полум'я досягло пляжу, майже повністю заблокувавши шляхи евакуації тих, хто купався.
Як повідомляє Corriere della Sera, Пунта-Молентіс у Віллазіміусі - один з найпопулярніших районів острова, і величезна пожежа, ймовірно, була викликана підпалом.
Пожежа, що підживлювалася вітром та густими середземноморськими чагарниками, швидко досягла величезних масштабів. Ніхто не постраждав, але полум'я заблокувало шляхи евакуації для плавців, і сотні людей опинилися в пастці, змушені шукати порятунку у воді. Втручання берегової охорони Кальярі врятувало їх: 102 особи, включаючи 12 дітей та жінку на шостому місяці вагітності, були евакуйовані морем на шлюпках та доставлені до порту, де їм допомагали працівники екстрених служб. Полум'я також поширилося на пляжну парковку. Поки люди на березі збирали рушники та парасольки та намагалися втекти, деякі намагалися дістати свої машини, але більшість з них були знищені вогнем.
Патрульний катер берегової охорони врятував 102 особи в Пунта-Молентіс у Віллазіміусі. На місці також був патрульний катер Guardia di Finanza (39 врятованих), а також цивільні громадяни, які надали сили для порятунку. Адміністрацію порту Кальярі також мобілізували для проведення рятувальної операції з моря.
Сильний вітер перешкоджав зусиллям рятувальників, ідеться у заяві пожежників, де додається, що кілька автомобілів згоріли.
Доповнення
Італія потерпає від літньої спеки, причому лісові пожежі особливо вражають посушливі південні регіони.