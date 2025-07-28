Лісова пожежа на Сардинії змусила десятки людей тікати з пляжу на човнах

Десятки відпочивальників на італійському острові Сардинія були змушені тікати з пляжу на човнах через лісову пожежу, що спалахнула неподалік. 102 особи, включаючи 12 дітей та вагітну жінку, були евакуйовані морем, оскільки полум'я заблокувало інші шляхи відходу.