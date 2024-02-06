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Лесные пожары в Чили уже отобрали жизни более 120 человек

Лесные пожары в Чили уже отобрали жизни более 120 человек

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 02:15  •  5598 просмотра

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Количество погибших от лесных пожаров в Чили возросло до более 120 человек. Официальные лица также сообщили, что идентифицировано 32 тела, проведено 40 вскрытий, 10 тел готовы к доставке родственникам.

Разрушительные лесные пожары, охватившие Чили, отобрали жизни более 120 человек. Количество погибших может расти. Об этом сообщает СNN, передает УНН.

Детали

В понедельник власти Чили объявили, что из-за лесных пожаров количество погибших достигло уже более 120 человек. К сожалению, эта цифра может увеличиться в дальнейшем.

Юридическая медицинская служба города Вальпараисо подтвердила, что на данный момент погибло по меньшей мере 122 человека. Официальные лица также сообщили, что идентифицировано 32 тела, проведено 40 вскрытий, 10 тел готовы к доставке родственникам.

Добавим

Чилийская национальная служба предупреждения и реагирования на стихийные бедствия (SENAPRED) заявила, что в стране в данный момент горят 161 активный пожар. 

Лесные пожары в Чили: уже известно о по меньшей мере 112 жертвах05 февраль 2024, 07:51 • 32712 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоНовости Мира
cnnCNN
chiliЧили
Лісові пожежі в Чилі вже забрали життя понад 120 осіб
Forest fires in Chile have already killed more than 120 people
Новости по теме

Лесные пожары в Чили уже отобрали жизни более 120 человек

Количество погибших от лесных пожаров в Чили возросло до более 120 человек. Официальные лица также сообщили, что идентифицировано 32 тела, проведено 40 вскрытий, 10 тел готовы к доставке родственникам.

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