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Лісові пожежі в Чилі вже забрали життя понад 120 осіб

Лісові пожежі в Чилі вже забрали життя понад 120 осіб

Київ • УНН

 • 29282 перегляди

Кількість загиблих від лісових пожеж у Чилі зросла до понад 120 осіб. Офіційні особи також повідомили, що ідентифіковано 32 тіла, проведено 40 розтинів, 10 тіл готові до доставки родичам.

Руйнівні лісові пожежі, що охопили Чилі, забрали життя понад 120 людей. Кількість загиблих може зростати. Про це повідомляє СNN, передає УНН.

Деталі

У понеділок влада Чилі оголосила, що через лісові пожежі кількість загиблих сягнула уже понад 120 людей. На жаль, ця цифра може збільшитися у подальшому.

Юридична медична служба міста Вальпараїсо підтвердила, що на даний момент загинуло щонайменше 122 людини. Офіційні особи також повідомили, що ідентифіковано 32 тіла, проведено 40 розтинів, 10 тіл готові до доставки родичам.

Додамо

Чилійська національна служба попередження та реагування на стихійні лиха (SENAPRED) заявила, що в країні в даний момент горять 161 активна пожежа. 

Лісові пожежі в Чилі: вже відомо про щонайменше 112 жертв 05.02.24, 09:51 • 36025 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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