Лесные пожары бушуют в Румынии и Греции на фоне жаркой погоды и сильного ветра

Лесные пожары в Румынии и Греции угрожают населению. Жаркая погода и сильные ветры вызвали возникновение пожаров, которые быстро распространяются. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

Детали

Румыния и Греция сталкиваются с серьезными последствиями лесных пожаров, вызванных жаркой и сухой погодой в сочетании с сильными ветрами.

В Румынии лесные пожары уже охватили несколько уездов, заставляя пожарных действовать быстро и эффективно, чтобы избежать распространения огня на жилые зоны и минимизировать ущерб среди лесных массивов.

Воду сюда [уезд Нямц, Румыния] можно доставить только на спине, мы пользуемся лопатами, опрыскивателями, которые у нас есть - заявил пожарный.

В Греции же пожарные и службы экстренной помощи сосредотачивают внимание на подготовке к пожароопасному сезону, который обычно объявляется в мае. Масштабные учения в монастыре XII века, расположенном в лесу возле Афин, направлены на повышение скорости реагирования на экстремальные ситуации.

Учитывая аномальную жару, которая в Греции наступила в конце марта, лесные пожары становятся все более угрожающими.

Добавим

В 2018 году пожары в Греции были самыми смертоносными за последние 150 лет, унеся жизни более ста человек.

Ученые: риски возникновения лесных пожаров возрастают по всему миру