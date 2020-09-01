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Лероса исключили из фракции "Слуга народа"

Киев • УНН

 • 25162 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Народного депутата Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа" по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Лероса исключили из фракции "Слуга народа"

“Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии ”Слуги народа“ в Верховной Раде Украины”, — сказано в сообщении.

Напомним, нардеп Гео Лерос отреагировал на возможное исключение его из фракции и сказал, что Президент Украины Владимир Зеленский не должен под давлением собирать подписи за его спиной.

Как сообщал УНН, “Слуги народа” собирают голоса для исключения Гео Лероса из фракции.

Добавим, что информация о сборе подписей за исключение Лероса из фракции появилась после его выступления в Раде.

Отметим, что Лерос резко раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского, а также обвинил его в слиянии со старой системой.

Напомним, поздно вечером 28 августа народный депутат из партии “Слуга народа” Гео Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль.

В настоящее время полиция устанавливает причины возгорания.

Добавим, что ранее Лерос обнародовал в Facebook видео, на которых брат председателя Офиса президента проводит несколько разговоров.

Нардеп утверждал, что указанные записи — это “доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и конечно зарабатывает на государстве”.

В свою очередь Ермак назвал появление записей со своим братом "спланированной операцией".

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