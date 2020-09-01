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Лероса виключили з фракції "Слуга народу"

Київ • УНН

 • 25162 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Народного депутата Гео Лероса виключили із фракції “Слуга народу” за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу партії “Слуга народу”.

Лероса виключили з фракції "Слуга народу"

«Повідомляємо, що за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів ухвалено рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії «Слуга Народу» у Верховній Раді України», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос відрегував на можливе виключення його з фракції та сказав, що Президент України Володимир Зеленський не повинен під тиском збирати підписи за його спиною.

Як повідомляв УНН, "Слуги народу" збирають голоси для виключення Гео Лероса з фракції.

Додамо, що інформація про збір підписів за виключення Лероса з фракції з'явилася після його виступу в Раді.

Відзначимо, що Лерос різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, а також звинуватив його в злитті зі старою системою.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 серпня народний депутат з партії "Слуга народу" Гео Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль.

У даний час поліція встановлює причини займання.

Додамо, що раніше Лерос оприлюднив у Facebook відео, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов.

Нардеп стверджував, що зазначені записи - це "докази, як Єрмак через свого брата барижіть державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку, ну і звичайно заробляє на державі".

У свою чергу Єрмак назвав появу записів зі своїм братом "спланованою операцією".

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