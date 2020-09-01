Лероса виключили з фракції "Слуга народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Народного депутата Гео Лероса виключили із фракції “Слуга народу” за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу партії “Слуга народу”.
«Повідомляємо, що за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів ухвалено рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії «Слуга Народу» у Верховній Раді України», - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, нардеп Гео Лерос відрегував на можливе виключення його з фракції та сказав, що Президент України Володимир Зеленський не повинен під тиском збирати підписи за його спиною.
Як повідомляв УНН, "Слуги народу" збирають голоси для виключення Гео Лероса з фракції.
Додамо, що інформація про збір підписів за виключення Лероса з фракції з'явилася після його виступу в Раді.
Відзначимо, що Лерос різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, а також звинуватив його в злитті зі старою системою.
Нагадаємо, пізно ввечері 28 серпня народний депутат з партії "Слуга народу" Гео Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль.
У даний час поліція встановлює причини займання.
Додамо, що раніше Лерос оприлюднив у Facebook відео, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов.
Нардеп стверджував, що зазначені записи - це "докази, як Єрмак через свого брата барижіть державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку, ну і звичайно заробляє на державі".
У свою чергу Єрмак назвав появу записів зі своїм братом "спланованою операцією".