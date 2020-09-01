Лерос відреагував на можливе виключення його з фракції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Нардеп Гео Лерос відреагував на можливе виключення його з фракції та сказав, що Президент України Володимир Зеленський не повинен під тиском збирати підписи за його спиною. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Якщо у Зеленського є до мене питання, хай по-чоловічому запрошує на фракцію, а не під тиском збирає за спиною підписи, я готовий довести кожне слово! Можна і стадіон. ДумайТе", - написав Лерос.
Як повідомляв УНН, "Слуги народу" збирають голоси для виключення Гео Лероса з фракції.
Додамо, що інформація про збір підписів за виключення Лероса з фракції з'явилася після його виступу в Раді.
Відзначимо, що Лерос різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, а також звинуватив його в злитті зі старою системою.
Нагадаємо, пізно ввечері 28 серпня народний депутат з партії "Слуга народу" Гео Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль.
У даний час поліція встановлює причини займання .
Додамо, що раніше Лерос оприлюднив у Facebook відео, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов.
Нардеп стверджував, що зазначені записи - це "докази, як Єрмак через свого брата барижіть державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку, ну і звичайно заробляє на державі".
У свою чергу Єрмак назвав появу записів зі своїм братом "спланованою операцією".