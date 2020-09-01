КИЕВ. 1 сентября. УНН. Нардеп Гео Лерос отреагировал на возможное исключение его из фракции и сказал, что Президент Украины Владимир Зеленський не должен под давлением собирать подписи за его спиной. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.